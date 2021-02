Uomini e donne, Maria De Filippi sbotta: “Non sono scema”: Roberto nei guai (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una segnalazione piomba su uno dei nuovi cavaliere di Uomini e donne: Roberto Lombardo viene accusato di essersi incontrato in un bar di Catania con una ragazza e di essersi scambiato con lei dolci effusioni davanti a tutti. Lui nega, ma Maria De Filippi di arrabbia e mette bene i puntini sulle i… Roberto Lombardo è un nuovo cavaliere di Uomini e donne. Il ragazzo, siciliano, ha incominciato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una segnalazione piomba su uno dei nuovi cavaliere diLombardo viene accusato di essersi incontrato in un bar di Catania con una ragazza e di essersi scambiato con lei dolci effusioni davanti a tutti. Lui nega, maDedi arrabbia e mette bene i puntini sulle i…Lombardo è un nuovo cavaliere di. Il ragazzo, siciliano, ha incominciato Articolo completo: dal blog SoloDonna

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - EttoreCasoni : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… - ilpensologo : Il cuore di Balotelli ha ripreso a battere per una corteggiatrice di Uomini e Donne che ha ripreso a battere. Sempr… -