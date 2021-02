Ufficiale | Boiciuc alla Turris

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco al nota del club campano che annuncia l’innesto del moldavo Alexandru:“La S.S.CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore moldavo Alexandru, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzione per le due successive stagioni.Classe 1997, attaccante centrale dotato di grandi mezzi fisici,già da qualche giorno si era aggregato al gruppo ed è stato valutato anche dal neo tecnico della prima squadra, Bruno Caneo. Con il suo ultimo club, l’Academica Clinceni (militante nella serie A rumena), il calciatore era stato in attività fino allo scorso mese di gennaio. All’attivo anche 9 presenze con la Nazionale moldava.La trattativa è stata definita questo pomeriggiopresenza del direttore sportivo ed amministratore unico Antonio ...

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore moldavo Alexandru Boiciuc, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzione per le due successi ...L'ultimo giorno del mercato degli svincolati porta novità in diversi club in Serie C. La Turris fa parte del lotto delle squadre che hanno colto ...