Sorpreso in abitazione a rubare gioielli | in manette 25enne

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 22enne romano, con precedenti,subito dopo aver rubato all’interno di un’. L’uomo, in compagnia di un complice, che e’ riuscito a dileguarsi, dopo aver scassinato la serratura di un appartamento di via Maidalchini, si e’ introdotto all’interno dell’ed e’ riuscito avari. I Carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti ed hanno bloccato ildavanti la porta d’ingresso dell’in quel momento vuota. L’arrestato e’ stato accompagnato in caserma, dove sara’ trattenuto in attesa del rito direttissimo.

