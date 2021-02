Rock and Roll Hall of Fame 2021: in lizza Foo Fighters, Iron Maiden, Rage Against The Machine e Jay-Z (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono state diramate ieri le nomination per l'ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame 2021, uno dei massimi riconoscimenti per la carriera di un artista, oltre che uno dei più controversi. Per essere ammessi alla Hall of Fame i singoli artisti o i gruppi, oltre ad aver giocato un ruolo di significativa influenza nella storia del Rock and Roll, devono aver inciso il primo disco da almeno 25 anni. La Hall of Fame si compone di quattro categorie: Performers, Non-Performers, Early Influences e Sidemen. I sei più votati da una giuria di artisti, operatori dell'industria discografica e fan, entreranno a far parte della Rock and Roll Hall of ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono state diramate ieri le nomination per l'ammissione allaandof, uno dei massimi riconoscimenti per la carriera di un artista, oltre che uno dei più controversi. Per essere ammessi allaofi singoli artisti o i gruppi, oltre ad aver giocato un ruolo di significativa influenza nella storia deland, devono aver inciso il primo disco da almeno 25 anni. Laofsi compone di quattro categorie: Performers, Non-Performers, Early Influences e Sidemen. I sei più votati da una giuria di artisti, operatori dell'industria discografica e fan, entreranno a far parte dellaandof ...

