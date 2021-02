Rider, la procura di Milano scardina il sistema: 'Le società devono assumerne 60mila' (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'indagine si apre a Milano nel luglio del 2019, quasi in sordina, a partire da incidenti stradali in cui sono coinvolti i Rider. E in poco tempo diventata un'inchiesta monstre, che si allarga a tutta ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'indagine si apre anel luglio del 2019, quasi in sordina, a partire da incidenti stradali in cui sono coinvolti i. E in poco tempo diventata un'inchiesta monstre, che si allarga a tutta ...

petergomezblog : I pm di Milano: “I rider sono lavoratori subordinati, non schiavi ma cittadini. Su Uber Eats aperta anche indagine… - philipdisalvo : Un auspicio: che la sentenza milanese si porti via anche la retorica dei 'lavoretti' e dell'innovazione - pompata d… - ilpost : Secondo la procura di Milano, Uber Eats, Glovo, Deliveroo e Just Eat devono regolarizzare 60mila rider con contratt… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: L'indagine della procura di Milano sui #rider. Oltre 60mila dovranno essere assunti, contestate alle società multe per più di 7… - ComitatoPiero : RT @lavoropossibile: La procura di #Milano parla di #schiavismo verso i #rider che durante il lockdown 'hanno svolto una funzione essenzial… -