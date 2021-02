Pasqua blindata per gli italiani? I partiti litigano: scontro fra Salvini e Zingaretti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un lungo vertice in videoconferenza tra governo ed enti locali (Regioni, Province e Comuni) non ha appianato le divergenze fra i partiti. In ballo c’è il nuovo Dpcm Draghi con le misure restrittive che sostituirà fino al 6 aprile – comprendendo la Pasqua – quello del 16 gennaio scorso (in scadenza il 5 marzo). Lega e Pd sono già ai ferri corti Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha avvisato: “Serve buon senso, i sindaci di tutta Italia chiedono di riavviare alcune attività economiche che non comportano nessun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. Gli ha risposto a stretto giro di, posta il segretario ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un lungo vertice in videoconferenza tra governo ed enti locali (Regioni, Province e Comuni) non ha appianato le divergenze fra i. In ballo c’è il nuovo Dpcm Draghi con le misure restrittive che sostituirà fino al 6 aprile – comprendendo la– quello del 16 gennaio scorso (in scadenza il 5 marzo). Lega e Pd sono già ai ferri corti Il leader della Lega, Matteo, ha avvisato: “Serve buon senso, i sindaci di tutta Italia chiedono di riavviare alcune attività economiche che non comportano nessun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale ma parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli”. Gli ha risposto a stretto giro di, posta il segretario ...

infoitinterno : Coronavirus, nuovo dpcm in arrivo: un mese di restrizioni Pasqua blindata - iltirreno : Coronavirus, Salvini non ci sta a una Pasqua blindata - katiaamore : @AnnDePa Si parla di sottosegretari, di zingaretti che omaggia Barbara d’urso, dello ‘scontro’ sulla Pasqua ‘blinda… - QI_Bari : #Coronavirus, nuovo dpcm in arrivo: un mese di restrizioni #Pasqua blindata --> - BabboleoNews : #Pasqua blindata, #Toti: 'Perché non applicare le zone “gialla, arancione e rossa” dove ce n'è assoluto bisogno e n… -