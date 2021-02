Orlando: “Congresso Pd? Già iniziato, i renziani attaccano Zingaretti per logorarlo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Andrea Orlando, vicesegretario del Pd (nonché neo-ministro del Lavoro), risponde durissimo agli attacchi lanciati negli ultimi giorni contro i vertici del partito da alcuni sindaci dem (il bergamasco Gori, il fiorentino Nardella, il barese De Caro). “Stanno emergendo rigurgiti di posizioni che guardano a un Pd del passato, improntato verso un centrismo non più al passo coi tempi. Diciamolo con chiarezza: puntano a un logoramento del gruppo dirigente”, osserva Orlando in una intervista al quotidiano La Nazione. Tradotto: il numero due del partito accusa l’ala Pd filo-renziana – contraria all’alleanza con il M5S – di voler colpire e affondare il segretario Nicola Zingaretti, magari per piazzare al suo posto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che nei mesi scorsi – rispondendo a una domanda del direttore di TPI, Giulio ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Andrea, vicesegretario del Pd (nonché neo-ministro del Lavoro), risponde durissimo agli attacchi lanciati negli ultimi giorni contro i vertici del partito da alcuni sindaci dem (il bergamasco Gori, il fiorentino Nardella, il barese De Caro). “Stanno emergendo rigurgiti di posizioni che guardano a un Pd del passato, improntato verso un centrismo non più al passo coi tempi. Diciamolo con chiarezza: puntano a un logoramento del gruppo dirigente”, osservain una intervista al quotidiano La Nazione. Tradotto: il numero due del partito accusa l’ala Pd filo-renziana – contraria all’alleanza con il M5S – di voler colpire e affondare il segretario Nicola, magari per piazzare al suo posto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che nei mesi scorsi – rispondendo a una domanda del direttore di TPI, Giulio ...

