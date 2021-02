Orlando attacca i renziani nel Pd: “Vogliono logorare Zingaretti”. La replica di Marcucci (e della corrente di Lotti): “Insegue ombre” (Di giovedì 25 febbraio 2021) I renziani rimasti dentro al Pd? “Diciamolo con chiarezza: puntano a un logoramento del gruppo dirigente”. Nel giorno in cui Nicola Zingaretti convoca l’Assemblea nazionale del Pd e predica unità, tra i dem il clima non accenna a raffreddarsi. Anzi si surriscalda ancora di più. Il motivo? Un’intervista del vicesegretario Andrea Orlando, da poche settimane ministro del Lavoro del governo di Mario Draghi al Quotidiano Nazionale. Quella di Renzi nel Pd, dice l’ex guardasigilli, “è stata una stagione e una linea politica importante, ma che sarebbe sbagliato identificare con una persona. C’è invece la rimozione delle ragioni della sua fine: l’isolamento politico e sociale“. Orlando, che oltre ad essere stato ministro di Renzi ne fu anche sfidante sconfitto alle primarie, dice che “in questa fase è più che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Irimasti dentro al Pd? “Diciamolo con chiarezza: puntano a un logoramento del gruppo dirigente”. Nel giorno in cui Nicolaconvoca l’Assemblea nazionale del Pd e predica unità, tra i dem il clima non accenna a raffreddarsi. Anzi si surriscalda ancora di più. Il motivo? Un’intervista del vicesegretario Andrea, da poche settimane ministro del Lavoro del governo di Mario Draghi al Quotidiano Nazionale. Quella di Renzi nel Pd, dice l’ex guardasigilli, “è stata una stagione e una linea politica importante, ma che sarebbe sbagliato identificare con una persona. C’è invece la rimozione delle ragionisua fine: l’isolamento politico e sociale“., che oltre ad essere stato ministro di Renzi ne fu anche sfidante sconfitto alle primarie, dice che “in questa fase è più che ...

