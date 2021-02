Nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile | restrizioni a Pasqua

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Misure, regole econ ilin arrivo il 6– il primo firmato dal premier Mario Draghi – e in vigore per un mese fino al 6. Norme e divieti dovranno arginare la diffusione del coronavirus in Italia e contrastare le varianti del covid, mentre l’indice Rt si avvia a superare 1 e si attende domani l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia., misure eLeriguarderanno anchee Pasquetta, domenica 4e lunedì 5. A delineare il provvedimento è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Senato e alla Camera: “Non possiamo allentare le misure, non ci sono le condizioni ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - arwen0506 : RT @noitre32: Buongiorno twitteri, vi piace il 'nuovo governo'? . Stesse facce,stessi incompetenti, stessi DPCM. Stesse prese x il culx. Ma… - EmanueleBGN : Io a Pasqua andrò fuori regione. Nel caso, denunciatemi. -

Draghi dal 6 marzo al 6 aprile: l'annuncio di Speranza Le variante inglese , a maggior diffusione, sarà presto prevalente. L'Rt si appresta a superare la soglia 1. Le terapie intensive in 5 ...Non ci saranno allentamenti delle misure e così anche la prossima Pasqua passerà fra restrizioni e divieti. Ilanti - Covid (il primo del governo Draghi) sarà infatti in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, coprendo quindi anche le vacanze pasquali. SENZA SPERANZA. Chi poneva fiducia in riaperture e ...Il ministro della Salute non è ottimista in merito alla possibilità di misure meno drastiche per contrastare la pandemia di Covid. Tutti gli studi epidemiologici dicono che c'è un rapporto stretto tra ..."Non possiamo allentare le misure". Lo ha detto il ministro Roberto Speranza nel suo intervento prima al Senato poi alla Camera sulla situazione dell'epidemia in Italia. "C'è ancora l'allarme varianti ...