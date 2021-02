Naike Rivelli stoccata a Barbara D’Urso: “Caffeuccio, brindo alla fine di Live non è la D’Urso” Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova diretta di Naike Rivelli che dopo aver manifestato il suo appoggio Walter che deve dimostrare quanto la cannabis sia una terapia importante per curare la grave patologia di cui affetto, condivide un Video dove accusa alcuni magazine di criticarla. Libera nelle sue idee e senza remore Naike ha prima accusato il settimanale Vero d’aver non compreso la sua arte e il suo progetto Vulva Art da lei creato che sta aiutando tantissime donne in difficoltà e organizzazioni no profit, e ha poi commentato il trash televisivo facendo chiare allusioni. Naike Rivelli contro la tv trash di Barbara D’Urso? Naike Rivelli cita Dagospia, che è stato tra i primi siti, aver reso nota l’imminente ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova diretta diche dopo aver manifestato il suo appoggio Walter che deve dimostrare quanto la cannabis sia una terapia importante per curare la grave patologia di cui affetto, condivide undove accusa alcuni magazine di criticarla. Libera nelle sue idee e senza remoreha prima accusato il settimanale Vero d’aver non compreso la sua arte e il suo progetto Vulva Art da lei creato che sta aiutando tantissime donne in difficoltà e organizzazioni no profit, e ha poi commentato il trash televisivo facendo chiare allusioni.contro la tv trash dicita Dagospia, che è stato tra i primi siti, aver reso nota l’imminente ...

zazoomblog : Naike Rivelli chi è la prima figlia “ribelle” di Ornalle Muti - #Naike #Rivelli #prima #figlia - MissNoMatterWho : Ho silenziato il GFVIP e non mi sentivo così bene da quando ho smesso di seguire Naike Rivelli su Instagram - gattosaet : @Fede_Dreamer_ Can ha fatto un video con un messaggio per il nipote/figlio di Naike rivelli - MariannaCardini : RT @AskCanyaman: Un ragazzo dal grande cuore Italy : Naike Rivelli post Grazie @canyaman1989 per questo dolcissimo messaggio per mio nipot… - raffaellamucci : @scarlet47952566 @alessandra345 Quel ragazzo è il nipote di naike rivelli la figlia della Muti -