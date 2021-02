Milano | ragazze minorenni drogate e violentate | tre arresti dopo la denuncia di una 14enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Adescavano ragazzinee le invitavano ad uscire poi, all’appuntamento, le portavano in uno scantinato e le facevano bere fino a stordirsi e abusavano di loro mentre erano prive di sensi. Per questo tre uomini di origine sudamericana di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati lo scorso 1 febbraio dal Nucleo Tutela Donne e Minori dell’Unità investigazioni e prevenzione della polizia Locale diper violenza sessuale nei confronti di 2, con l’aggravante dell’uso di alcol e, in un caso, per aver realizzato e poi diffuso video pernografici. Le indagini hanno preso il via il 4 dicembre scorso, quando una ragazza di 14 anni è presentata in ospedale, accompagnata dalla madre,ndo di aver subito quello stesso giorno abusi da un amico 24enne e da un 33enne, entrambi ...