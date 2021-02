L'illusione dei Frankenstein di centro: il consenso non si crea in laboratorio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la nascita del governo Draghi, è partito nei corridoi e sui giornali il tam tam sulla possibile nascita in parlamento di un’aggregazione centrista, che dovrebbe raccogliere tutto il ceto politico “tra il Pd e Forza Italia”. A questa specie di Frankenstein parlamentare dovrebbero partecipare pezzi sparsi del centrodestra, del centrosinistra, dell’opposizione libdem: Renzi, Calenda, Bonino, Toti, Carfagna, e perché no magari anche Tabacci & co, passati nel giro di 48 ore dal “Conte o Morte” al “Draghi lo ho assunto io”. Tutti insieme appassionatamente per dar vita a un terzo polo da contrapporre (o meglio affiancare, a seconda delle convenienze) alla destra sovranista e all’alleanza di sinistra Pd-M5S-Leu. Ma non si può pensare di essere credibili di fronte all’elettorato se si continua a dare la sensazione che il cordone ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la nascita del governo Draghi, è partito nei corridoi e sui giornali il tam tam sulla possibile nascita in parlamento di un’aggregazione centrista, che dovrebbe raccogliere tutto il ceto politico “tra il Pd e Forza Italia”. A questa specie diparlamentare dovrebbero partecipare pezzi sparsi deldestra, delsinistra, dell’opposizione libdem: Renzi, Calenda, Bonino, Toti, Carfagna, e perché no magari anche Tabacci & co, passati nel giro di 48 ore dal “Conte o Morte” al “Draghi lo ho assunto io”. Tutti insieme appassionatamente per dar vita a un terzo polo da contrapporre (o meglio affiancare, a seconda delle convenienze) alla destra sovranista e all’alleanza di sinistra Pd-M5S-Leu. Ma non si può pensare di essere credibili di fronte all’elettorato se si continua a dare la sensazione che il cordone ...

