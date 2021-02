Le previsioni meteo per il 25 febbraio, nebbia e foschia al Nord e al Centro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le previsioni meteo per l’Italia di oggi, giovedì 25 febbraio sono fortemente segnata dalla presenza di nebbia a banchi e foschie dense in particolare sul Nord e sul Centro. Temperature sopra la media stagionale. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso nessun bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, mercoledì 24 febbraio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 25 febbraio, la cartina dell’Italia è completamente verde. Non sono previste pertanto allerta a livello idraulico ed idrogeologico. Escluso il rischio temporali. ll bollettino di criticità e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leper l’Italia di oggi, giovedì 25sono fortemente segnata dalla presenza dia banchi e foschie dense in particolare sule sul. Temperature sopra la media stagionale. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso nessun bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, mercoledì 24, e valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 25, la cartina dell’Italia è completamente verde. Non sono previste pertanto allerta a livello idraulico ed idrogeologico. Escluso il rischio temporali. ll bollettino di criticità e ...

