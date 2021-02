La più bella simulazione della storia delle simulazioni (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) La più bella simulazione da quando il calcio ha inventato la simulazione il Guardian l’ha rintracciata nella terza divisione guatemalteca. Il VIDEO, che è diventato virale sui social, testimonia la genialità del protagonista: Rosbin Ramos del Batanecos. Il quale approfitta della distrazione dell’arbitro per raccogliere da terra un oggetto lanciato dagli spalti, si colpisce da solo e si contorce a terra in agonia. Ma Ramos – scrive il Guardian – non è il primo: chi potrebbe mai dimenticare la reazione leggermente eccessiva di Dida al Celtic Park? O Steven Berghuis del Feyenoord? O, molto peggio, il racconto di Roberto Rojas: nel 1989, il Cile aveva bisogno di battere il Brasile per qualificarsi alla Coppa del Mondo ed era in svantaggio per 1-0 quando il portiere Rojas finse di essere stato colpito da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) La piùda quando il calcio ha inventato lail Guardian l’ha rintracciata nella terza divisione guatemalteca. Il, che è diventato virale sui social, testimonia la genialità del protagonista: Rosbin Ramos del Batanecos. Il quale approfittadistrazione dell’arbitro per raccogliere da terra un oggetto lanciato dagli spalti, si colpisce da solo e si contorce a terra in agonia. Ma Ramos – scrive il Guardian – non è il primo: chi potrebbe mai dimenticare la reazione leggermente eccessiva di Dida al Celtic Park? O Steven Berghuis del Feyenoord? O, molto peggio, il racconto di Roberto Rojas: nel 1989, il Cile aveva bisogno di battere il Brasile per qualificarsi alla Coppa del Mondo ed era in svantaggio per 1-0 quando il portiere Rojas finse di essere stato colpito da ...

Ultime Notizie dalla rete : più bella Parla Elisa Isoardi: 'Da Ballando con le stelle all'Isola dei famosi: ho proprio bisogno di un reset...' E sull'Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io'. DA BALLANDO ALL'ISOLA, DALLA RAI A MEDIASET - Elisa Isoardi, poi, risponde anche a chi sostiene che la partecipazione ...

