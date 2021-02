“La bambina che non voleva cantare”: storia di un amore disperato per un talento indesiderato (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La bambina che non voleva cantare”, in onda su RAI 1 il 10 marzo alle 21:25, racconta la scoperta del talento indesiderato di Nada e gli esordi travagliati della sua carriera. Liberamente ispirato al romanzo autobiografico “Il mio cuore umano”, il film per la TV nelle mani della regista siciliana Costanza Quatriglio, è la storia dell’amore disperato di Nada per la vita e la musica. Nada è la bambina che non voleva cantare “La bambina che non voleva cantare” non è la celebrazione dell’immensa cantante che è stata ed è Nada: al contrario, è il racconto personale di una crescita interna, di un percorso di vita. Tecla Insolia, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Lache non”, in onda su RAI 1 il 10 marzo alle 21:25, racconta la scoperta deldi Nada e gli esordi travagliati della sua carriera. Liberamente ispirato al romanzo autobiografico “Il mio cuore umano”, il film per la TV nelle mani della regista siciliana Costanza Quatriglio, è ladell’di Nada per la vita e la musica. Nada è lache non“Lache non” non è la celebrazione dell’immensa cantante che è stata ed è Nada: al contrario, è il racconto personale di una crescita interna, di un percorso di vita. Tecla Insolia, ...

