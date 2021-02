Juve-Napoli, il recupero il 17 marzo? Ma dipende dalla gara di stasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mercoledì 17 marzo potrebbe essere la data di due recuperi di Serie A. Non solo Torino-Sassuolo (prevista per domani sera ma che dovrebbe essere rinviata visto il focolaio Covid in casa granata), ma in quello stesso giorno potrebbe giocarsi (finalmente) anche Juventus-Napoli, la famosa gara di andata dei primi di ottobre, che ha creato tante polemiche. La data del 17 marzo avrebbe già l’ok della Lega e delle società, ma dipende tutto da cosa farà il Napoli questa sera in Europa League. Qualora il Napoli dovesse uscire dalla competizione (ha perso 2-0 in spagna all’andata), la data del 17 marzo sarebbe presso che ufficiale, per disputare l’attesissimo recupero del match di Torino, visto che la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mercoledì 17potrebbe essere la data di due recuperi di Serie A. Non solo Torino-Sassuolo (prevista per domani sera ma che dovrebbe essere rinviata visto il focolaio Covid in casa granata), ma in quello stesso giorno potrebbe giocarsi (finalmente) anchentus-, la famosadi andata dei primi di ottobre, che ha creato tante polemiche. La data del 17avrebbe già l’ok della Lega e delle società, matutto da cosa farà ilquesta sera in Europa League. Qualora ildovesse uscirecompetizione (ha perso 2-0 in spagna all’andata), la data del 17sarebbe presso che ufficiale, per disputare l’attesissimodel match di Torino, visto che la ...

