Jerome Boateng indagato per lesioni nei confronti dell'ex trovata morta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kasia Lenhard è stato trovata morta il 10 febbraio nella sua abitazione Il 10 febbraio Kasia Lenhard, modella ed ex compagna del giocatore del Bayern Monaco Jerome Boateng (fratello di Kevin) è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. Gli inquirenti hanno subito aperto un'inchiesta e hanno indagato sulle circostanze che avrebbero portato la modella al suicidio. Ora, come riporta la stampa tedesca e secondo Bild è stata aperta una indagine a carico del calciatore dopo che sono arrivati i risultati dell'esame autoptico che hanno riscontrato un lobo dell'orecchio strappato. Dalla polizia hanno spiegato: "Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni ...

