Jared Leto e le riprese di Gucci | Mi nasconderò in campagna da Alessandro Michele

(Di giovedì 25 febbraio 2021), tra i protagonisti di, ha parlato delledel film di Ridley Scott e dell'intenzione di nascondersi indaha parlato delledi, il film di Ridley Scott di cui farà parte, spiegando la sua intenzione di nascondersi ina casa di, direttore creativo della casa di moda. Ridley Scott ed il cast disi stanno organizzando per raggiungere l'Italia e dedicarsi così alledel film che si terranno in Toscana (Firenze), Lombardia (Milano e Lago di Como) e Lazio (Roma). Il regista di Blade Runner dirigerà un cast ...

Jared Leto, tra i protagonisti di Gucci, ha parlato delle riprese del film di Ridley Scott e dell'intenzione di nascondersi in campagna da Alessandro Michele. Jared Leto ha parlato delle riprese di Gu ...L'artista, già protagonista di «A star is Born», è protagonista con Adam Driver del film sull'assassinio di Maurizio Gucci, su mandato della moglie Patrizia Reggiani ...