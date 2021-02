Inter | Marotta | Antonello e Ausilio sono positivi al coronavirus

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’– in seguito ai test effettuati – ha comunicato cherisultatial Covid-19: i due amministratori delegati, Alessandroe Giuseppe, il direttore sportivo Piero, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’o gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo ilNapolista.

Inter : ?? | COMUNICATO I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? 5 positivi al Covid-19 nell'Inter: tra questi anche Marotta e Ausilio ?? - SkySport : ULTIM'ORA FIGC Il presidente della Lazio Lotito e l'ad Inter Marotta Eletti consiglieri federali 'Puntare su calci… - AmalaMonyinter : RT @Inter: ?? | COMUNICATO I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il… - lattetiepido : RT @Inter: ?? | COMUNICATO I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

L'ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato che alcuni dirigenti sono risultati postivi al coronavirus. I ...MILANO - Gli amministratori delegati dell', Alessandro Antonello e Beppe, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, sono risultati positivi al Coronavirus. ...La dirigenza dell'Inter è stata colpita dal Covid-19. Ecco quanto comunicato ufficialmente dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano - in seguito ai test effettuati - ...«Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario», si legge in una nota del club. Nessun giocatore positivo ...