Gianicolense | svaligia un appartamento ma viene bloccato grazie a una segnalazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora furti negli appartamenti in zona, ma stavolta al ladro non è andata bene: qualcuno, accorgendosi che il ladro si era introdotto in un’abitazione per rubare, ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno così arrestato un 22enne romano, con precedenti, sorpreso mentre provava a uscire subito dopo aver rubato all’interno della casa. L’uomo, in compagnia di un complice, che è riuscito a dileguarsi, dopo aver scassinato la serratura di undi via Maidalchini, si è introdotto all’interno dell’abitazione ed è riuscito a rubare vari gioielli. I Carabinieri, intervenuti a seguito di unagiunta al 112, sono intervenuti ed hannoil 22enne davanti la porta d’ingresso dell’abitazione in quel momento vuota. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove ...