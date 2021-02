“Draghi andrebbe arrestato” | diceva Carlo Sibilia del M5s E ora entra nel Governo

fabryegio : RT @twmario917: @sevenseasmarina @_kuball_ Draghi andrebbe ringraziato per averci ricordato cosa (e quali) sono i politici... Ma tanto...… - Gigetto30613180 : La coerenza del @M5S_Camera @M5S_Senato dove @carlosibilia nominato sottosegretario oggi, nel 2017 diceva: #draghi… - MariMario1 : RT @Libero_official: 'Draghi andrebbe arrestato', scriveva #Sibilia (salvo cancellare tutto negli ultimi giorni). Ora, il #M5s è sottosegre… - LPincia : RT @Libero_official: 'Draghi andrebbe arrestato', scriveva #Sibilia (salvo cancellare tutto negli ultimi giorni). Ora, il #M5s è sottosegre… - nicelivingspace : RT @Libero_official: 'Draghi andrebbe arrestato', scriveva #Sibilia (salvo cancellare tutto negli ultimi giorni). Ora, il #M5s è sottosegre… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi andrebbe

"La scuola non deve richiudere ma andare avanti in sicurezza, come il premierha dichiarato. ...fatto in tutta la Regione e in tutta Italia". Al fianco dell'Amministrazione ci saranno ...ha dato il via al crack Mps che oggi paghiamo noi 20 miliardi.arrestato'. Scriveva così il deputato nel 2017, un post che sarebbe stato debitamente rimosso in tempo dallo stesso ...Ursula Von der Leyen ha fissato gli obiettivi e chi ha avuto somministrato le dosi avrà un lasciapassare comunitario ...“Ma è normale che si proceda a limitare la vita delle persone, a limitare il loro diritto di lavorare, i diritti fondamentali in una civiltà ...