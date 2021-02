Covid-19: nuove restrizioni per Pasqua, scontro fra Salvini e Zingaretti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Draghi evidentemente ancora non riesce a contemperare le diverse anime e le differenti, anzi opposte esigenze politico-clientelari delle forze di maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Draghi evidentemente ancora non riesce a contemperare le diverse anime e le differenti, anzi opposte esigenze politico-clientelari delle forze di maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - Adnkronos : #Covid #Svezia, nuove misure e restrizioni: 'Situazione grave' - AnnalisaChirico : Il depotenziamento di #Arcuri: grande assente al vertice di Draghi per le nuove misure anti-Covid. Leggi qui ??… - tribuna_treviso : [NUOVO DPCM] Il governo Draghi ha annunciato l'intenzione di varare nelle prossime ore un Dpcm che prorogherà le re… - infoitinterno : Nuove misure anti Covid per Pasqua, botta e risposta a distanza Salvini-Zingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Coronavirus oggi 25 febbraio: il bollettino con i dati Covid regione per regione ...quelli registrati il 5 gennaio scorso ma su un numero più basso di nuove diagnosi . Alto Adige In Alto Adige , dove il lockdown duro è prolungato fino al 14 marzo, sono 355 i nuovi casi di Covid - ...

Moderna, ricavi da vaccino Covid - 19 a 18,4 miliardi di dollari nel 2021 ...società biotech statunitene che ha sviluppato uno dei pochi vaccini in uso al mondo contro la Covid ...come il 2020 sia stato un " anno storico " per Moderna e che l'uso dell'mRNA potrà portare a nuove ...

Covid, le nuove regole per mobilità e spostamenti Altalex Covid Veneto, 1.304 contagi: il bollettino del 25 febbraio "Nelle ultime 24 ore in Veneto abbiamo avuto 1.304 nuovi positivi al Covid-19 su un totale di 47.356 tamponi pari ad un'incidenza del 2,75%, mentre vi sono 1.351 ricoverati, 1.217 nelle aree non criti ...

Lineapiù Italia, presenta le nuove collezioni: show itinerante tra Parigi e Hong Kong L'azienda di Alessandro Bastagli svela la gamma di speciali tessuti realizzata da Progetto 62, brand di Colombo Industrie Tessili, tessendo i filati per maglieria di Lineapiù e Filclass ...

