Cina, Xi Jinping annuncia: "Eliminata la povertà estrema, miracolo umano" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Annuncio ambizioso del leader della Cina Xi Jinping che afferma di aver eliminato la povertà estrema. Per il premier è un vero e proprio miracolo umano. Nelle ultime ore è balzata su tutte le prime pagine le parole del Presidente della Cina Xi Jinping. Attraverso una conferenza stampa, infatti, Xi afferma di aver eliminato la L'articolo proviene da Inews.it.

