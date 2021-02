Calcio: Zazzaroni contro arbitri Uefa, 'dall'Europa sappiamo uscire da soli' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "Desidero ricordare all'Uefa e al suo designatore (in tribuna a Bergamo) Roberto Rosetti (italiano: dagli amici mi guardi Iddio) che dall'Europa siamo in grado di uscire da soli, non è necessario che ci venga continuamente indicata la porta". Lo scrive il direttore del 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale. "Abbiamo già i nostri guai, i nostri difetti, le nostre incoerenze, evidenziate dall'atteggiamento che teniamo in campo: le squadre italiane giocano lavorando, con le tensioni, il peso e gli effetti che ne derivano, le altre si divertono", aggiunge Zazzaroni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "Desidero ricordare all'e al suo designatore (in tribuna a Bergamo) Roberto Rosetti (italiano: dagli amici mi guardi Iddio) chesiamo in grado dida, non è necessario che ci venga continuamente indicata la porta". Lo scrive il direttore del 'Corriere dello Sport', Ivan, nel suo editoriale. "Abbiamo già i nostri guai, i nostri difetti, le nostre incoerenze, evidenziate'atteggiamento che teniamo in campo: le squadre italiane giocano lavorando, con le tensioni, il peso e gli effetti che ne derivano, le altre si divertono", aggiunge

