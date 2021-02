Attacco in Congo, proseguono le indagini: secondo i rilievi, Iacovacci non ha sparato (Di giovedì 25 febbraio 2021) proseguono le indagini dei carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma, sulla morte del carabiniere Vittorio Iacovacci (CHI ERA) e dell'ambasciatore Luca Attanasio (CHI ERA), uccisi insieme a un autista in un agguato in Congo il 22 febbraio. Dagli ultimi rilevamenti emerge che non è stato esploso alcun colpo dalla pistola di ordinanza di Iacovacci. L'arma è stata rinvenuta nel fuoristrada su cui si trovavano i due connazionali dagli inquirenti Congolesi e consegnata agli investigatori italiani. Nella pistola erano presenti tutti i proiettili, segno che l'arma non è stata utilizzata. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 febbraio 2021)ledei carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma, sulla morte del carabiniere Vittorio(CHI ERA) e dell'ambasciatore Luca Attanasio (CHI ERA), uccisi insieme a un autista in un agguato inil 22 febbraio. Dagli ultimi rilevamenti emerge che non è stato esploso alcun colpo dalla pistola di ordinanza di. L'arma è stata rinvenuta nel fuoristrada su cui si trovavano i due connazionali dagli inquirentilesi e consegnata agli investigatori italiani. Nella pistola erano presenti tutti i proiettili, segno che l'arma non è stata utilizzata.

Avvenire_Nei : Attacco in Congo. L'arcivescovo di Kinshasa: il mondo non può tacere su questa guerra - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - luigidimaio : ?? Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo. Vittime del vile agguato in Congo che ha stroncato le loro g… - menomm : RT @ispionline: Il #PremioISPI 2020 verrà assegnato all’Ambasciatore italiano nella R.D. del #Congo #LucaAttanasio, ex studente #ISPIschool… - carlucci_cc : RT @Herbert403: Attacco in Congo, Di Maio alla Camera: “Chiesto all’Onu e al Pam l’apertura di un’inchiesta. Ci aspettiamo risposte chiare… -