Anche con l'82% dei voti in Senato, il governo Draghi ha messo la fiducia al Milleproroghe (Di giovedì 25 febbraio 2021) A giudicare dalla roboante e multicolore maggioranza che ha detto sì a Draghi un momento così lo si poteva immaginare ormai un lontano ricordo. Invece no, la fiducia è sempre lo strumento principe dell'azione di governo nazionale e non ha tardato che pochi giorni per riaffacciarsi tra i banchi del Parlamento. Così oggi, in una giornata tutto sommato modesta in quanto a contenuti, a svegliare la cronaca politica ci ha pensato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ha preso la parola nell'aula del Senato ed ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto, va ricordato, non può attendere oltre nella sua forma attuale e deve essere convertito in legge entro lunedì 1 ...

