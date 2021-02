1 minuto in Borsa 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Buona la performance a Milano del comparto petrolio (+1,48%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto telecomunicazioni (-1,74%). Tra i principali cambi, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,22. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il M3 dell’Unione Europea, pari a 12,5%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.180,5 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Tele) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Buona la performance a Milano del comparto petrolio (+1,48%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto telecomunicazioni (-1,74%). Tra i principali cambi, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,22. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il M3 dell’Unione Europea, pari a 12,5%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.180,5 punti.

