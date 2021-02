Spider-Man 3 | svelate le prime immagini ufficiali – FOTO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)-Man 3, i protagonisti del film Marvel e Sony hanno pubblicato su Instagram le. Quale sarà il titolo ufficiale del capitolo? getty images Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya hanno pubblicato sui propri profili Instagram ledel nuovo film di-Man. Inoltre, in attesa del titolo ufficiale, i tre protagonisti hanno anche accompagnato lecon dei titoli personali piuttosto divertenti. Quale dei tre sarà il titolo ufficiale? Tom Holland ha scelto il titolo “-Man: Phone Home” tirando in ballo l’alieno ET. Si andrà nello spazio? View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013) Jacob Batalon, ...