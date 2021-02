Sconcerti: per Sanremo Ibra antepone il suo compenso ai doveri di tesserato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella sua rubrica quotidiana su Calciomercato.com, l’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, affronta il tema di Ibrahimovic a Sanremo. Lo definisce “una brutta storia, per lui e per il Milan”. La partecipazione di Ibra al Festival è una storia ben pagata, scrive, “ma non è seria”. E continua: “Cinque viaggi in elicottero da Milano a Sanremo, un transito completamente inadatto a un atleta di vertice in periodo di gara. Galliani lo avrebbe capito, ma non l’avrebbe permesso. Berlusconi tantomeno. Da uomo di mondo avrebbe fatto un regalo al giocatore ma gli avrebbe negato una settimana di vita rovesciata. Per rispetto alla società e al tutto il resto della squadra”. Quello che emerge dalla situazione, scrive Sconcerti, è che Ibra mette “il suo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella sua rubrica quotidiana su Calciomercato.com, l’editorialista del Corriere della Sera, Mario, affronta il tema dihimovic a. Lo definisce “una brutta storia, per lui e per il Milan”. La partecipazione dial Festival è una storia ben pagata, scrive, “ma non è seria”. E continua: “Cinque viaggi in elicottero da Milano a, un transito completamente inadatto a un atleta di vertice in periodo di gara. Galliani lo avrebbe capito, ma non l’avrebbe permesso. Berlusconi tantomeno. Da uomo di mondo avrebbe fatto un regalo al giocatore ma gli avrebbe negato una settimana di vita rovesciata. Per rispetto alla società e al tutto il resto della squadra”. Quello che emerge dalla situazione, scrive, è chemette “il suo ...

zazoomblog : Sconcerti: per Sanremo Ibra antepone il suo compenso ai doveri di tesserato - #Sconcerti: #Sanremo #antepone - napolista : Sconcerti: per Sanremo Ibra antepone il suo compenso ai doveri di tesserato Su - RespectxAC_MT : RT @Resenzatrono: PER IBRA l'elicottero lo faccio gratis dai stai sereno SCONCERTI! @75_franz6 @AnsiaMilan @SoloMilan68_MT @GRealta @Apa… - Resenzatrono : PER IBRA l'elicottero lo faccio gratis dai stai sereno SCONCERTI! @75_franz6 @AnsiaMilan @SoloMilan68_MT… - FiorentinaUno : SCONCERTI, 'Chiesa mi piace sempre di più. Impresa difficile per Semplici' - -