Romero | «Atalanta scelta migliore Ilicic come Ibra | CR7 e Lukaku»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è uno dei punti di forza dell’di Gian Piero Gasperini: ecco le sue parole a poche ore dalla gara contro il Real Madrid Cristian, difensore dell’, ha parlato in un’intervista a El Pais in vista della gara contro il Real Madrid. REAL MADRID – «E’ la partita più bella della mia carriera. La Champions è di un altro livello. Per pensare di eliminare una squadrail Real Madrid dovremo dare di più rispetto a ciò che facciamo in Serie A».– «La migliorche ho fatto nella mia carriera è stata quella di non restare alla Juventus e di andare in prestito all’. La Juve è un grande club e ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità. Il fatto di giocare a questo livello ...