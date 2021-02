Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 24 febbraio dopo Atalanta-Real Madrid (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Ranking Uefa aggiornato dopo le partite di Champions League 2020/2021 di mercoledì 24 febbraio, per la precisione Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City, vede l’Italia difendere strenuamente il terzo posto dagli assalti della Germania. In testa resta la Spagna con un minimo di margine nei confronti dell’Inghilterra, di seguito le prime dieci posizioni. 1 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 15.071 93.426 7/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 16.500 92.712 7/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 13.571 72.724 6/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 14.214 72.570 6/7 5 Francia 14.416 11.500 10.583 11.666 7.083 55.248 2/6 6 Portogallo 8.083 9.666 10.900 10.300 9.000 47.949 3/5 7 Russia 9.200 12.600 ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ille partite di Champions League 2020/2021 di24, per la precisionee Borussia Monchengladbach-Manchester City, vede l’Italia difendere strenuamente il terzo posto dagli assalti della Germania. In testa resta la Spagna con un minimo di margine nei confronti dell’Inghilterra, di seguito le prime dieci posizioni. 1 Spagna 20.142 19.714 19.571 18.928 15.071 93.426 7/7 2 Inghilterra 14.928 20.071 22.642 18.571 16.500 92.712 7/7 3 Italia 14.250 17.333 12.642 14.928 13.571 72.724 6/7 4 Germania 14.571 9.857 15.214 18.714 14.214 72.570 6/7 5 Francia 14.416 11.500 10.583 11.666 7.083 55.248 2/6 6 Portogallo 8.083 9.666 10.900 10.300 9.000 47.949 3/5 7 Russia 9.200 12.600 ...

