NBA All Star Game 2021, Lebron James: “Devin Booker è il giocatore più disprezzato della lega” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante la scorsa notte, la NBA ha annunciato i nomi dei giocatori che prenderanno parte, come riserve, al prossimo All Star Game. Con grande stupore di appassionati e giocatori, non è stato convocato Devin Booker, stella dei Phoenix Suns che quest’anno sono finalmente tornati una franchigia di vertice della Western Conference dopo oltre un decennio passato nei bassifondi. Booker, in questa stagione, sta viaggiando a 24,7 punti di media con il 50% dal campo e il 38% da tre. Numeri incredibili che fanno di lui una delle migliori guardie della lega, ma, a quanto pare, non sono bastati a convincere i votanti. La stella per eccellenza della NBA attuale, vale a dire Lebron James, però, non è d’accordo con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante la scorsa notte, la NBA ha annunciato i nomi dei giocatori che prenderanno parte, come riserve, al prossimo All. Con grande stupore di appassionati e giocatori, non è stato convocato, stella dei Phoenix Suns che quest’anno sono finalmente tornati una franchigia di verticeWestern Conference dopo oltre un decennio passato nei bassifondi., in questa stagione, sta viaggiando a 24,7 punti di media con il 50% dal campo e il 38% da tre. Numeri incredibili che fanno di lui una delle migliori guardie, ma, a quanto pare, non sono bastati a convincere i votanti. La stella per eccellenzaNBA attuale, vale a dire, però, non è d’accordo con ...

SkySportNBA : ?? MICHAEL JORDAN compie 58 anni. Auguri? ? ?? 6 Titoli NBA ?? 6 Volte MVP Finals ?? 5 volte MVP regular season ?? 14 vo… - sportli26181512 : Pau Gasol torna al Barcellona e chiude la sua carriera NBA. Riviviamola: Due volte campione NBA accanto all'amico f… - SportStorie : Il mio karma all'opera. Il sito del Fantabasket ieri non mi ha apportato la modifica del capitano e Antetokounmpo s… - mariot_22 : Paul George torna all’All-Star Game: “Ma non avremmo dovuto giocare” - marinopetrelli : RT @supportersmagaz: #Nba il Madison Square Garden ha riaperto i battenti per la partita tra @nyknicks vs i @Warriors al 10% della capienza… -