Milan, Pioli: “Ibrahimovic a Sanremo? Sopporterà la pressione” | VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa ha parlato di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo Milan, Pioli: “Ibrahimovic a Sanremo? Sopporterà la pressione” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stefano, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia di-Stella Rossa ha parlato di Zlatan: “laPianeta

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Mandzukic? Ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un'assenza… - AntoVitiello : Pareggio amaro per il #Milan che subisce gol al 94esimo su angolo (c'era fuorigioco) contro una #StellaRossa modest… - ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - PianetaMilan : #Milan, #Pioli: '#Ibrahimovic a Sanremo? Sopporterà la pressione' | VIDEO - sportli26181512 : Pioli a Sky: 'Ibra avrà con sé dei preparatori, la pressione lo fa diventare ancora più competitivo': Stefano Pioli… -