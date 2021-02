Marvel: alcune delle serie realizzate per Disney+ avranno una seconda stagione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Kevin Feige ha parlato del futuro delle serie Marvel prodotte per Disney+, svelando che alcuni dei progetti avranno una seconda stagione. alcune delle serie Marvel prodotte per Disney+ potrebbero tornare per una seconda stagione, ma forse non sarà il caso di WandaVision. Kevin Feige ha infatti confermato che la storia di Scarlet Witch proseguirà in Doctor Strange 2, nel cui cast ci sarà Elizabeth Olsen, pur non escludendo nessuna possibilità per quanto riguarda il futuro del personaggio dopo la sua apparizione nel film. Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato: "La parte divertente del Marvel Cinematic Universe è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Kevin Feige ha parlato del futuroprodotte per, svelando che alcuni dei progettiunaprodotte perpotrebbero tornare per una, ma forse non sarà il caso di WandaVision. Kevin Feige ha infatti confermato che la storia di Scarlet Witch proseguirà in Doctor Strange 2, nel cui cast ci sarà Elizabeth Olsen, pur non escludendo nessuna possibilità per quanto riguarda il futuro del personaggio dopo la sua apparizione nel film. Il presidente deiStudios ha dichiarato: "La parte divertente delCinematic Universe è ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel: alcune delle serie realizzate per Disney+ avranno una seconda stagione - VISI0NE : comunque stasera io e mio fratello abbiamo parlato di alcune teorie su wandavision e il collegamento con le altre s… - skaicanary : Anche la dc ha spillato le date di alcune serie, ma la dc è la Marvel si mettono d'accordo o è solo una coincidenza? - itiswhatitis0_ : @StayAlwaysHere ODDIOOOO MA SIAMO PAZZI hahahahahah grazie per alcune delucidazioni. La Marvel ci farà impazzire come sempre ne sono sicura - Nerdmovieprod : The Falcon and The Winter Soldier: Un nuovo spot e alcune immagini inedite #marvel #mcu #tfatws -