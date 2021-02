Maria De Filippi legge la segnalazione su Roberto | ' Ti hanno visto baciare un' altra'

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Sonia Pattarino è incinta : lanciata dal programma Uomini e Donne , partecipò come corteggiatrice alla stagione 2018/2019 e uscì dal dating show diDeinsieme a Iván González, già volto noto in Spagna e tentatore a Temptation Island. Per lei l'esperienza televisiva è ormai un lontano ricordo, perché la frequentazione con il tronista ...... 'Ieri, è arrivata una telefonata di una segnalazione secondo cui tu, domenica scorsa, potresti essere stato con una ragazza - ha spiegatoDe- con lei ci sarebbero stati baci e ...Annalisa. Grande ritorno a Sanremo per la cantante ligure dopo il travolgente successo, lo scorso autunno, dell'album Nuda.Sonia Pattarino è incinta: lanciata dal programma Uomini e Donne, partecipò come corteggiatrice alla stagione 2018/2019 e uscì dal dating show di Maria De Filippi insieme a Iván González ...