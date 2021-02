Luna Rossa torna in mare per allenarsi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo 3 giorni alla base per lavori, torna in mare oggi il team Italiano di Luna Rossa per allenarsi. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo 3 giorni alla base per lavori,inoggi il team Italiano diper. y key 6901ea96cb13f03d.html

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - joinbeachbum : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - Giu_Fabiana : RT @BrentaniEmilio: ‘“A Luna Rossa mme parla 'e te Io me domando si aspetta a me E mme risponne: - Si 'o vvuo' sapé Ccà nun ce sta nisciun… -