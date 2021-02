“Live non è la D’Urso” chiude i battenti, Zingaretti si dispera: “Ce n’è bisogno!” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma 24 feb – E’ notizia fresca: il programma Live-Non è la D’Urso chiude in anticipo, marzo o inizio aprile. Da incolpare i bassi riscontri auditel. Il talk show, infatti, è fermo tra il 10-12% di share. Tra i fan disperati uno insospettabile: Nicola Zingaretti. La D’Urso, bassi ascolti (nonostante Casalino) La chiusura di Live-Non è la D’Urso per cui Zingaretti si duole è stata comunicata dal Comunicato Esecutivo di Mediaset, di cui fanno parte Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, a Mauro Crippa, direttore generale per l’informazione Mediaset. Secondo Dagospia, “la trasmissione, che era stata rimpolpata – sul lato politico – dal lavoro dietro le quinte di Emanuela Fiorentino, vicedirettore di Videonews, Siria Magri moglie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma 24 feb – E’ notizia fresca: il programma-Non è lain anticipo, marzo o inizio aprile. Da incolpare i bassi riscontri auditel. Il talk show, infatti, è fermo tra il 10-12% di share. Tra i fanti uno insospettabile: Nicola. La, bassi ascolti (nonostante Casalino) La chiusura di-Non è laper cuisi duole è stata comunicata dal Comunicato Esecutivo di Mediaset, di cui fanno parte Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, a Mauro Crippa, direttore generale per l’informazione Mediaset. Secondo Dagospia, “la trasmissione, che era stata rimpolpata – sul lato politico – dal lavoro dietro le quinte di Emanuela Fiorentino, vicedirettore di Videonews, Siria Magri moglie ...

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - matteograndi : A) il punto davanti al nome non serve più dal 2016 B) un tweet del genere neanche Berlusconi C) se ci stavamo ancor… - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - ElcrabNamu : Facciamo finta che jimin non abbia ricevuto una placca per la danza coi ventagli e che possano andare avanti e indi… - protoromantica : RT @MadameA02: Dopo un anno di merda, finalmente una bella notizia. Live - Non è la D'Urso chiude in anticipo. Olè. -