LBA | Varese | Ingus Jakovics in partenza

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)lascia l'Openjobmetis. Il lettone preparerà i bagagli per accasarsi a Kiev, dove verrà tesserato in data odierna. Una trattativa, come riporta La Prealpina, dai risvolti rapidi che inguaierà coach Massimo Bulleri, il quale giocherà con uno straniero in meno. Da non scordare, infatti, l'assenza, nel match in programma sabato contro la Virtus Bologna, di Anthony Beane. Statistiche2020/2021: 7.5 punti, 1.4 rimbalzi, 0.8 assist