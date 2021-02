Lazio-Bayern 1-4, Capello a Inzaghi: “Simone devi essere obbiettivo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non si possono vincere partite quando subisci quattro reti e tre te le fai da solo“. È questa l’analisi post partita del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, che ha scaturito la risposta di Fabio Capello durante il collegamento con Sky Sport, in merito alla sconfitta per 1-4 in Champions contro il Bayern Monaco. L’ex allenatore, ora opinionista a Sky, si è rivolto al tecnico biancoceleste dicendogli: “Simone, però devi essere obbiettivo. Reina ha fatto tre parate decisive…“. Pronta la risposta di Inzaghi a chiarire il concetto: “Nessuno è qui a dire che il Bayern non ha meritato di vincere la partita. Ma gli episodi hanno indirizzato la partita“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non si possono vincere partite quando subisci quattro reti e tre te le fai da solo“. È questa l’analisi post partita del tecnico della, che ha scaturito la risposta di Fabiodurante il collegamento con Sky Sport, in merito alla sconfitta per 1-4 in Champions contro ilMonaco. L’ex allenatore, ora opinionista a Sky, si è rivolto al tecnico biancoceleste dicendogli: “, però. Reina ha fatto tre parate decisive…“. Pronta la risposta dia chiarire il concetto: “Nessuno è qui a dire che ilnon ha meritato di vincere la partita. Ma gli episodi hanno indirizzato la partita“. SportFace.

