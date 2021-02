L’accusa di guida in stato di ebbrezza contro Bruce Springsteen è stata ritirata (Di giovedì 25 febbraio 2021) . I fatti risalgono allo scorso 14 novembre. Durante l’udienza, Springsteen si è dichiarato colpevole di aver consumato alcolici in un’area in cui era proibito farlo, ma non Leggi su ilpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) . I fatti risalgono allo scorso 14 novembre. Durante l’udienza,si è dichiarato colpevole di aver consumato alcolici in un’area in cui era proibito farlo, ma non

ilpost : L’accusa di guida in stato di ebrezza contro Bruce Springsteen è stata ritirata - infoitcultura : Bruce Springsteen, cade l’accusa di guida in stato di ebbrezza: se la cava con una multa - TuttoQuaNews : RT @ilpost: L’accusa di guida in stato di ebrezza contro Bruce Springsteen è stata ritirata - fedeperaz : RT @ilpost: L’accusa di guida in stato di ebrezza contro Bruce Springsteen è stata ritirata - maurizio_crippa : RT @ilpost: L’accusa di guida in stato di ebrezza contro Bruce Springsteen è stata ritirata -

Ultime Notizie dalla rete : L’accusa guida Mattarella chiama Draghi e si appella ai partiti: «Ora un governo di alto profilo» Il Sole 24 ORE