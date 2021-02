Il Concorso della Polizia Penitenziaria torna a far parlare di sé: qualcosa finalmente si è smosso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Concorso per 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019, torna a far parlare di sé. Leggi anche: Concorso Polizia Penitenziaria: la voce dei 205 idonei assumibili a costo zero ma lasciati a casa Il Concorso Il motivo di cotanto scalpore era stato determinato dal fatto che ben 205 ragazzi non erano rientrati nei posti assegnati, pur risultando idonei. In particolare gli idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali (non vincitori) uomini vanno in graduatoria dal numero 422 con un punteggio di 10.1 fino al numero 572 con punteggio di 9.625, mentre idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali (non vincitori) donne vanno in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilper 754 posti di allievo agente del Corpo dimaschile e femminile, elevato poi a 938 posti e indetto l’11 febbraio 2019,a fardi sé. Leggi anche:: la voce dei 205 idonei assumibili a costo zero ma lasciati a casa IlIl motivo di cotanto scalpore era stato determinato dal fatto che ben 205 ragazzi non erano rientrati nei posti assegnati, pur risultando idonei. In particolare gli idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali (non vincitori) uomini vanno in graduatoria dal numero 422 con un punteggio di 10.1 fino al numero 572 con punteggio di 9.625, mentre idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali (non vincitori) donne vanno in ...

