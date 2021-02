“I Carabinieri hanno tolto i caschi per protesta”: la verità era un’altra (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era diventata virale sul web e sui social la foto di alcuni Carabinieri che, poco fuori Montecitorio, si erano tolti i caschi apparentemente per solidarietà verso i ristoratori in protesta.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era diventata virale sul web e sui social la foto di alcuniche, poco fuori Montecitorio, si erano tolti iapparentemente per solidarietà verso i ristoratori in.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

_Carabinieri_ : Le Scuole Allievi #Carabinieri hanno dedicato l'alzabandiera alle vittime dell'attacco in Congo. In segno di cordog… - sbonaccini : Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta… - GiovanniToti : Tragica la notizia dell'attentato a un convoglio ONU a Goma in cui hanno perso la vita l'Ambasciatore italiano in… - amenoklean : RT @claudio_2022: Tre ladri d'auto marocchini hanno rubato una vettura a Piove di Sacco, PD. Ma pochi km dopo sono usciti di strada e hanno… - Destradipopolo : I #CARABINIERI A MONTECITORIO NON SI SONO TOLTI IL CASCO PER SOLIDARIETA’ CON I RISTORATORI, MA PER RENDERE OMAGGIO… -