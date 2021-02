Governo: Salvini chiede a Draghi un cambio di passo per le riaperture (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Salvini commenta l'incontro avvenuto con il premier, affermando di aver chiesto un cambio di passo al Governo per una graduale riapertura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)commenta l'incontro avvenuto con il premier, affermando di aver chiesto undialper una graduale riapertura L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega all'interno del Governo è garanzia di un'Italia che produce, che vuole crescere, costruire, innov… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho scelto di far parte di questo governo per riaccompagnare il Paese alla vita. #drittoerovescio - haStatoNESSUNO : @pelton2020 @Avvenire_Nei - ANGELACHIDDEMI : Governo, Draghi invita Salvini alla prudenza sul coronavirus. E circola l'ipotesi di nuove strette | Rep -