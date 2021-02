Governo Draghi, i sottosegretari scelti col Cencelli e il bilancino (più dei ministri). I berlusconiani si prendono Editoria e Giustizia. Ai Servizi va Gabrielli (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Peggio dei ministri, almeno di quelli politici. E d’altra parte questa volta le scelte erano tutte in mano ai partiti. Se esistesse qualcosa di più partitocratico dell’ormai mitologico manuale Cencelli di sicuro sarebbe stato utilizzato per nominare i sottosegretari di Mario Draghi. Già quando aveva letto la lista dei suoi ministri le scelte dell’ex presidente della Bce avevano deluso chi da settimane parlava del “Governo dei migliori“. Niente da dire, fino alla prova dei fatti, sugli otto tecnici piazzati nei dicasteri chiave. Musica molto diversa sulle 15 poltrone divise col bilancino tra la maggioranza a larghe intese che appoggia il Governo. Stesso spartito per le lista dei 39 sottosegretari, arrivata a dieci giorni dal giuramento: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Peggio dei, almeno di quelli politici. E d’altra parte questa volta le scelte erano tutte in mano ai partiti. Se esistesse qualcosa di più partitocratico dell’ormai mitologico manualedi sicuro sarebbe stato utilizzato per nominare idi Mario. Già quando aveva letto la lista dei suoile scelte dell’ex presidente della Bce avevano deluso chi da settimane parlava del “dei migliori“. Niente da dire, fino alla prova dei fatti, sugli otto tecnici piazzati nei dicasteri chiave. Musica molto diversa sulle 15 poltrone divise coltra la maggioranza a larghe intese che appoggia il. Stesso spartito per le lista dei 39, arrivata a dieci giorni dal giuramento: ...

