Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “Contento del percorso, ho tempo per prepararlo bene” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ un Vincenzo Nibali sereno quello che è intervenuto nel corso della presentazione del percorso del Giro d’Italia 2021. Il campione siciliano già nelle scorse settimane aveva paventato la possibilità di non volersi dedicare a tutti i costi alla classifica generale. Ovviamente potrebbe essere questo comunque l’obiettivo principale, con la possibilità di un cambio di scenario in corsa nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto. “Contento del percorso, con tante salite molto interessanti come lo Zoncolan – così Nibali ai microfoni di Rai2 – Un Giro particolare, c’è tutto il tempo per prepararlo al meglio. Ci vediamo presto“. Di certo le aspettative sullo Squalo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ unsereno quello che è intervenuto nel corso della presentazione deldel. Il campione siciliano già nelle scorse settimane aveva paventato la possibilità di non volersi dedicare a tutti i costi alla classifica generale. Ovviamente potrebbe essere questo comunque l’obiettivo principale, con la possibilità di un cambio di scenario in corsa nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto. “del, con tante salite molto interessanti come lo Zoncolan – cosìai microfoni di Rai2 – Unparticolare, c’è tutto ilperal meglio. Ci vediamo presto“. Di certo le aspettative sullo Squalo ...

giroditalia : ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! - giroditalia : ?Giro d’Italia 2021 08-30/05? Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: ??8/05 Stage 1 Torino ? Torino Tissot I… - giroditalia : ?Don’t miss the Giro d’Italia 2021 Route Presentation? | ?Non perderti la presentazione del percorso del Giro d’Ita… - SIENANEWS : L'edizione numero 104 del Giro d'Italia avrà come protagoniste Siena e Montalcino.... - diegoGrani22 : RT @giroditalia: ??Giro d’Italia 2021 08-30/05? ??Here the Route of the #Giro d'Italia 104! | ?? Ecco il percorso del #Giro 104! -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Ciclismo: Fontana, 'bellissimo rivedere il Giro in primavera' Affaritaliani.it