Folcast | in gara al Festival Di Sanremo con “Scopriti”

Il cantautore romano Folcast in gara nella sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2021 con il brano "Scopriti" (Laboratori Testone/Artist First ), sarà in tour nei principali club italiani dall'11 novembre 2021. «Da sempre la dimensione del Live è quella che preferisco ed è quella per me più importante – racconta Folcast – Programmare e annunciare dei concerti in un periodo del genere può essere un salto nel vuoto, un rischio, una responsabilità. Ma può anche essere il segnale che tornare a fare musica dal vivo forse è possibile. Mi auguro che gli spazi rimasti chiusi fino ad oggi riescano a riprendere un'attività regolare al più presto. Il sostegno va a loro, ai tecnici, ai musicisti. Entrare a far parte della squadra di OTR, casa di diversi degli artisti italiani che ...

