Ekdal | “Alla Sampdoria sto bene | non vedo perchè dovrei andarmene”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Albin, centrocampista della, nel mese di gennaio era stato al centro di alcune manovre di mercato. Ospite diNews.net lo svedese ha chiarito quanto accaduto nella scorsa sessione: “Non ho mai preso in considerazione quelle voci, anche io le ho lette su giornali e social in quei giorni. Non ho mai pensato di lasciare Genova e laper un paio di motivi molto semplici. Sto benissimo qui con i compagni, il mister, anche la mia famiglia si trova benissimo qui. È appena nata la nostra seconda figlia a Genova, mi sento molto legatocittà. Non ho nessun motivo per lasciare la”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.