Don Mazzi: «La droga è come un videogioco. Per i ragazzini la vita vale come un paio di scarpe» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Stampa intervista don Antonio Mazzi. Il tema è quello della tossicodipendenza tra i giovani, sempre più estesa, anche a causa del Covid. «L’età della droga, purtroppo, è scesa terribilmente e non se ne parla». Ormai, dice, i ragazzini iniziano a farsi già a 11 o 12 anni. «Ne abbiamo raccolti in tutt’Italia. Sono ragazzini che vanno alle scuole medie, che vengono a trovarci dopo averci sentito parlare in classe. Non lo tengono neanche nascosto. Non sono necessariamente tossicodipendenti, lo fanno per gioco, si divertono. Non so nemmeno come chiamarli. Cadono per caso nella droga, non fanno scelte». Si fanno di eroina ma anche di tantissime altre sostanze, facilmente reperibili ovunque. Sono diversi dai tossici degli anni ’70, dice. «I tossicomani di allora avevano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Stampa intervista don Antonio. Il tema è quello della tossicodipendenza tra i giovani, sempre più estesa, anche a causa del Covid. «L’età della, purtroppo, è scesa terribilmente e non se ne parla». Ormai, dice, iiniziano a farsi già a 11 o 12 anni. «Ne abbiamo raccolti in tutt’Italia. Sonoche vanno alle scuole medie, che vengono a trovarci dopo averci sentito parlare in classe. Non lo tengono neanche nascosto. Non sono necessariamente tossicodipendenti, lo fanno per gioco, si divertono. Non so nemmenochiamarli. Cadono per caso nella, non fanno scelte». Si fanno di eroina ma anche di tantissime altre sostanze, facilmente reperibili ovunque. Sono diversi dai tossici degli anni ’70, dice. «I tossicomani di allora avevano ...

napolista : Don Mazzi: «La droga è come un videogioco. Per i ragazzini la vita vale come un paio di scarpe» A La Stampa: «È un… - AliGranu : RT @MajestyCatsy: Ok è ora di portare MiuMiu di peso da Don Mazzi a fare disintossicazione - nebulosa_mente : RT @MajestyCatsy: Ok è ora di portare MiuMiu di peso da Don Mazzi a fare disintossicazione - la_stordita : RT @MajestyCatsy: Ok è ora di portare MiuMiu di peso da Don Mazzi a fare disintossicazione - beyondme87 : RT @MajestyCatsy: Ok è ora di portare MiuMiu di peso da Don Mazzi a fare disintossicazione -