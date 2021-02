Decreto Milleproroghe: da trivelle a recovery, nodo prescrizione rinviato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il tema della prescrizione è saltato dal Milleproroghe ed è stato rinviato a un successivo provvedimento, in attesa di rivedere i disegni di legge sulla riforma del processo penale. La maggioranza ha adottato un ordine del giorno che impegna il governo “a migliorare l’efficacia e l’efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli, assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena”. Tornando al decreto, le misure approvate dalla Camera prevedono il rinvio di un altro anno del passaggio al mercato libero dell’energia, mantenendo il regime di maggior tutela fino al 31 dicembre 2022. È passata una mini proroga delle concessioni per le trivelle con la moratoria fissata al 13 agosto che viene estesa al 30 settembre. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Il tema della prescrizione è saltato dal Milleproroghe ed è stato rinviato a un successivo provvedimento, in attesa di rivedere i disegni di legge sulla riforma del processo penale. La maggioranza ha adottato un ordine del giorno che impegna il governo “a migliorare l’efficacia e l’efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli, assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena”. Tornando al decreto, le misure approvate dalla Camera prevedono il rinvio di un altro anno del passaggio al mercato libero dell’energia, mantenendo il regime di maggior tutela fino al 31 dicembre 2022. È passata una mini proroga delle concessioni per le trivelle con la moratoria fissata al 13 agosto che viene estesa al 30 settembre.

Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - ItaliaViva : La dichiarazione di voto di @emmedibi alla Camera sulla conversione in legge del Decreto Milleproroghe - paoloferrarelli : RT @carlaruocco1: La transizione ecologica dimostrata dai fatti. Inseriti nel decreto milleproroghe due punti fondamentali: • sospensione… - fanpage : Ultim'ora C'è il sì della Camera. - _marlene1265 : RT @mantolalla: Il #Decreto #Milleproroghe è passato alla #Camera. Giovedì approderà in #Senato per la definitiva conversione in legge. È… -