Covid Campania | 1 436 nuovi casi e 38 morti | i dati del 23 febbraio 2021

Sono 1.436 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.436 nuovi positivi, 100 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 15.061 (di cui 4.209 antigenici). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 255.754 (di cui 4.491 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.820.917 (di cui 87.322 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 38 decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale a 4.179.

Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - SkyTG24 : Covid Campania, a Napoli trovata rara variante: è il primo caso in Italia - Leaderdelsettor : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Campania, all’asta 1187 case: il triplo in soli 6 mesi per la crisi economica... - SanitaCCI : 11 marzo Campania Digital Summit, patrocinato da @SanitaCCI e da Confcooperative Campania, organizzato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Contraffazione, Polizia Municipale sequestra olttre 10.000 articoli. 20080520 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) - CLJ - Per chiudere un occhio su un abuso edilizio un vigile urbano del nucleo ... sul contrabbando di sigarette e sul rispetto delle misure anti Covid. Sono ...

Automobilismo: rinviatala XXXI Coppa della Primavera in Costiera Amalfitana causa Covid e frane Il perdurare della situazione pandemica in atto, aggravata dalla attivazione della "zona arancione" in Campania e dalle ulteriori restrizioni imposte dalla normativa anti Covid19 in merito all'...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid a Pontecagnano, chiusi i distributori automatici: l’ordinanza di Lanzara Covid a Pontecagnano, il primo cittadino Giuseppe Lanzara chiude i distributori automatici. Stop a bevande o snack ...

Operazioni finanziarie sospette, il brutto primato della Lombardia In seconda posizione la Campania (15,5%), seguita da Toscana (9,41 ... in "holding" per poter sfruttare al meglio le opportunità economiche legate all'emergenza Coronavirus: "Un'analisi che dimostra ...

